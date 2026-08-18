«Самый высокий в отрасли уровень полезного красного и самый низкий вредного синего». Oppo Find X10 первым получит такой экран

Новейший смартфон Oppo Find X10 уже успел протестировать инсайдер Digital Chat Station, который подтвердил, что его экран получил серьезные улучшения сразу по нескольким направлениям.

Oppo совместно с партнерами разработала новую технологию, которая обеспечивает самый широкий в отрасли цветовой охват BT.2020, а также «самый высокий в отрасли уровень полезного красного света и самый низкий уровень вредного синего света». Такой экран максимально повышает точность цветопередачи и защиту глаз.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Еще одной особенностью станет очень тонкая рамка вокруг экрана. По словам инсайдера, добиться этого поможет новая производственная линия Oppo.

Инсайдер добавил, что конкуренты также работают над похожими технологиями, однако их решения могут появиться на рынке только в следующем году.