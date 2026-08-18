Китай готовится запустить свою самую мощную ракету: Long March 5 Y14 стартует 24 августа с миссией к Луне

Китай готовится к запуску ракеты-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5» (Long March 5) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Старт запланирован на 24 августа, он станет последним пуском ракет с этого космодрома в августе, а также одним из наиболее значимых запусков 2026 года. В настоящее время ракета готовится к транспортировке в стартовую зону, продолжаются финальные подготовительные работы. Ракета-носитель «Чанчжэн-5 Яо-14» (Long March 5 Y14), предназначенная для запуска лунной миссии «Чанъэ-7», прибыла на космодром Вэньчан еще 13 июля. С тех пор проводились финальная сборка и тестирование совместно с автоматической станцией «Чанъэ-7», доставленной на космодром заранее. Миссия «Чанъэ-7» предполагает исследование южного полюса Луны и является одним из ключевых этапов четвертой фазы китайской лунной программы.

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«Чанчжэн-5» — самая мощная действующая ракета-носитель Китая: центральный блок диаметром 5 метров дополнен четырьмя боковыми ускорителями диаметром 3,35 метра каждый. Общая высота ракеты составляет около 57 метров, стартовая масса — около 850 тонн, а тяга при старте достигает порядка 1078 тонн. В качестве топлива центральный блок и ускорители используют жидкий водород, жидкий кислород и керосин. Ракета способна выводить на геопереходную орбиту до 14 тонн полезной нагрузки, а модификация «Чанчжэн-5B» — до 25 тонн на низкую околоземную орбиту.

Ракеты серии «Чанчжэн-5» являются основным средством выведения при строительстве китайской орбитальной станции — именно с их помощью были запущены базовый модуль «Тяньхэ», а также экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Кроме того, эти носители использовались для важнейших миссий по исследованию дальнего космоса — возвращения лунного грунта в рамках миссии «Чанъэ-5» и в рамках марсианской миссии «Тяньвэнь-1».

Космодром Вэньчан — единственный в Китае приморский космический комплекс, специализирующийся преимущественно на запусках ракет серий «Чанчжэн-5» и «Чанчжэн-7». Только в августе с этого космодрома уже состоялось несколько пусков: 10 августа ракета «Чанчжэн-7А» вывела на орбиту спутник ChinaSat 4B, а 4 августа ракета «Чанчжэн-8А» запустила сразу 23 спутника для низкоорбитальной интернет-группировки.