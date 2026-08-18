Новейший Geely Monjaro Plus с поворотными задними колёсами показал возможности при −50 °C

Geely провела суровые зимние испытания нового крупного кроссовера Monjaro Plus. Автомобиль тестировали в районе китайского города Мохэ при температуре до −50 °C, проверяя работу электронных систем и шасси в экстремальных условиях.

Особое внимание уделили новой системе Geely Vehicle Motion Control (GVMC), которая с помощью алгоритмов на основе нейросети распределяет тягу между колесами. На испытаниях кроссовер проходил заснеженные участки, двигался в управляемом заносе и выбирался из глубокой снежной целины.

Еще одной особенностью стала система полноуправляемого шасси: задние колеса могут подруливать, улучшая устойчивость в поворотах и уменьшая радиус разворота. Также Monjaro Plus получит адаптивную пневмоподвеску с регулировкой дорожного просвета и жесткости амортизаторов.

По размерам новинка заметно превосходит нынешний Monjaro: колесная база увеличена до 2900 мм, а габариты составляют 4955 × 1960 × 1769 мм. Базовая версия получит 2,0-литровый двигатель мощностью 290 л.с. и передний или полный привод.

Также ожидается гибридная модификация с 2,0-литровым ДВС мощностью 218 л.с. и электромотором на 313 л.с. Премьера Geely Monjaro Plus запланирована до конца 2026 года.