Батарея беспроводной клавиатуры SteelSeries раздулась от проводного подключения 24/7, а без АКБ она не работает

Он купил клавиатуру примерно за €100

Корпуса, системы питания и охлаждения

Владелец дорогой беспроводной механической клавиатуры SteelSeries столкнулся с неожиданной проблемой: встроенный литиевый аккумулятор устройства сильно вздулся после длительной эксплуатации при постоянном подключении к кабелю.

Пользователь рассказал на Reddit, что приобрел клавиатуру примерно за €100 во время распродажи, хотя ее обычная цена составляла около €300. Беспроводное подключение он практически не использовал из-за небольшой задержки, поэтому клавиатура постоянно работала от кабеля и одновременно заряжала встроенную батарею.

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Источник изображения: r/spicypillows

В итоге аккумулятор деградировал и заметно вздулся. Но главная проблема обнаружилась после его удаления: клавиатура не способна нормально работать только от USB-питания. 

Ситуация вызвала недовольство пользователей. По их мнению, дорогая беспроводная клавиатура должна автоматически переходить на питание от кабеля после полной зарядки или хотя бы сохранять возможность полноценной работы без аккумулятора.

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