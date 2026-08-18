Теперь без сюрпризов: «Яндекс Карты» показывают направление камер и скорость на всём маршруте

Команда «Яндекс Карт» обновила навигацию для водителей: теперь во время поездки сервис показывает ограничения скорости не только на текущем участке, но и на следующих отрезках маршрута. Это позволяет заранее подготовиться к изменению скоростного режима.

Например, водитель может увидеть, что сначала разрешено ехать со скоростью 80 км/ч, затем ограничение снизится до 60 км/ч, а после — до 40 км/ч. Благодаря этому можно заблаговременно сбросить скорость, не дожидаясь соответствующего участка дороги.

Изменения коснулись и предупреждений о дорожных камерах. В навигации отображается направление съемки двух ближайших устройств: пользователь видит, какую полосу контролирует камера и какой поток автомобилей фиксирует — попутный или встречный. Если устройство измеряет скорость уже после проезда автомобиля, сервис дополнительно сообщает об этом голосовым уведомлением.

По данным компании, обновление должно помочь водителям лучше ориентироваться в дорожной обстановке и соблюдать установленные ограничения скорости.