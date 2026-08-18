Новый смартфон с 90-ваттной зарядкой и спутниковой связью получил разрешение на выход. Предположительно, это Vivo X500

Презентация серии Vivo X500 ожидается в сентябре в Китае

Новый смартфон Vivo с модельным номером V2602A прошел сертификацию китайского регулятора 3C. Предположительно, это Vivo X500.

Презентация серии Vivo X500 ожидается в сентябре в Китае. Ранее аналогичные документы получили модели X500 Pro и X500 Pro Max.

Сертификация подтвердила поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также сообщается о поддержке диапазона n79 и спутниковой связи BeiDou.

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Базовый Vivo X500 может заметно отличаться от Pro-версий внешне. Вместо крупного круглого блока камер по центру задней панели ему приписывают модуль в левом верхнем углу. Смартфон получит плоский 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и чип Dimensity серии 9000. В отличие от Pro-моделей с 2-нм Dimensity 9600 Pro, базовая версия может использовать 3-нм платформу.

Одной из главных особенностей станет аккумулятор примерно на 7500 мА·ч. Также ожидаются зарядка 90 Вт по кабелю и беспроводная зарядка 40 Вт.

Основная камера может получить 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма. В состав камеры также войдут 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Вся серия Vivo X500, как ожидается, будет работать на Android 17 с оболочкой OriginOS 7.