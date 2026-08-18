Представлен 240-герцевый монитор Xiaomi за $95

Xiaomi добавила игровые функции вроде экранного прицела, ночного режима и усиления деталей в темных сценах

Xiaomi представила новый игровой монитор G25i 2026, который предлагает характеристики, обычно встречающиеся у более дорогих моделей. 24,5-дюймовая Fast IPS-матрица имеет разрешение Full HD, частоту обновления 240 Гц и время отклика 1 мс.

Монитор обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3, 8-битную глубину цвета и сертификацию DisplayHDR 400. Максимальная типичная яркость составляет 400 кд/м². Для плавного игрового процесса предусмотрена технология FreeSync Premium.

Xiaomi добавила игровые функции вроде экранного прицела, ночного режима и усиления деталей в темных сценах. Также заявлена аппаратная защита от синего света с сертификацией TÜV Rheinland.

Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиоразъем. Через HDMI монитор способен работать в Full HD при 240 Гц. Подставка позволяет регулировать наклон от −5° до +15°, а для крепления на стену предусмотрен стандарт VESA 75×75 мм.

Размеры модели — 557 × 173,1 × 445,6 мм, масса — 3,2 кг. На Тайване Xiaomi G25i 2026 оценен в 2999 новых тайваньских долларов, что составляет около $95.