Новинка Asus за несколько минут превращает обычный велосипед в электровелосипед с запасом хода до 50 км

Asus представила компактную систему Oxiis E250G1, которая позволяет превратить обычный велосипед в электровелосипед.

Устройство устанавливается на подседельный штырь и передает тягу на колесо через ролик. Оно совместимо с городскими, шоссейными и складными велосипедами, поддерживает колеса диаметром от 16 до 29 дюймов.

Мощность двигателя составляет 250 Вт, а пиковая достигает 500 Вт. Система Adaptive Boost автоматически увеличивает помощь при подъеме в гору. Предусмотрены три режима: Eco, Normal и Sport.

Съемная батарея емкостью 158,4 Вт·ч обеспечивает до 50 км запаса хода в экономичном режиме, но в режиме Sport запас хода сокращается примерно до 10 км. Полная зарядка занимает около двух часов, в устройстве используется USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью 100 Вт.

Вся система вместе с аккумулятором весит 3,7 кг. Максимальная скорость заявлена на уровне 32 км/ч, хотя в некоторых странах она будет ограничена 25 км/ч. В комплект также входят интеллектуальные задние фонари, способные распознавать торможение.