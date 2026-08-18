Ту-204/214 ждут большие перемены: Россия унифицирует легендарное семейство самолетов

Росавиация переиздала сертификационные документы для самолетов семейства Ту-204/214, объединив четыре ранее действовавших сертификата типа в один. Документ распространяется на все модификации воздушных судов, разработанных АО «Туполев».

Новый подход должен упростить эксплуатацию самолетов и снизить расходы авиакомпаний. Единые требования позволят унифицировать подготовку летного и кабинного экипажа, а также наземного персонала. Кроме того, общими для разных модификаций семейства станут подходы к техническому обслуживанию, запасным частям, инструментам и ремонтным процедурам.

Объединенный сертификат также расширяет возможности самого «Туполева». Разработчик сможет переносить на другие самолеты семейства материалы и элементы конструкции, уже сертифицированные для одной из модификаций. Это должно упростить дальнейшую модернизацию и обслуживание Ту-204/214.