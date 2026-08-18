Alphabet — материнская компания Google — является крупнейшим инвестором SpaceX, но у менее в 20 раз меньше акций, чем у Илона Маска

К тому же у Маска 80% голосующих акций

SpaceX уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о структуре своих крупнейших инвесторов. Крупнейшим внешним акционером космической компании Илона Маска оказалась Alphabet — материнская компания Google.

Alphabet принадлежит около 551,2 млн акций SpaceX, или примерно 3,9% капитала. При текущей оценке компании стоимость этого пакета составляет около $77,2 млрд. Вторым крупнейшим внешним инвестором является Fidelity с 302 млн акций (2,2%), стоимостью около $42,4 млрд. Третье место занимает венчурный фонд Gigafund: его 171,8 млн акций соответствуют примерно 1,2% SpaceX и оцениваются в $24 млрд.

Основным акционером SpaceX остается ее основатель и глава Илон Маск. Ему принадлежит около 42% акционерного капитала и порядка 80% голосующих акций, что обеспечивает ему контроль над компанией.

Согласно приведенным данным, SpaceX сейчас оценивается примерно в $1,95 трлн.