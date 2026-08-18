128 ГБ памяти DDR5 теперь стоят безумные $3400
Комплект на 32 ГБ, который ещё год назад можно было купить примерно за $72, теперь обходится в $394
Цены на оперативную память за год взлетели настолько сильно, что привычные комплектующие стали роскошью.
По данным Tom’s Hardware, некоторые наборы DDR5 на 128 ГБ подорожали почти в десять раз относительно исторического минимума. Например, комплект на 32 ГБ, который ещё год назад можно было купить примерно за $72, теперь обходится в $394. А комплект DDR5-6400 на 128 ГБ сегодня стоит $3400 при минимальной цене за всю историю $329.
Особенно сильно подорожала память большой ёмкости. Из-за этого пользователи начали возвращаться к старым платформам с DDR4, однако и здесь сильно сэкономить уже не получается: стоимость таких комплектов увеличилась примерно на 120–180%. Набор, стоивший $105 год назад, теперь может продаваться за $281.
Проблема вышла далеко за пределы США. В Европе средние цены на оперативную память с сентября 2025 года выросли примерно на 345%. Одновременно дорожают и другие накопители: стоимость HDD и SSD увеличилась более чем на 125%.
Для покупателей ПК 2026 год рискует стать одним из самых неудачных периодов: даже относительно доступная конфигурация теперь может потребовать значительно большего бюджета именно из-за стоимости памяти и накопителей.
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