128 ГБ памяти DDR5 теперь стоят безумные $3400

Комплект на 32 ГБ, который ещё год назад можно было купить примерно за $72, теперь обходится в $394

Системные платы, память, чипсеты

Цены на оперативную память за год взлетели настолько сильно, что привычные комплектующие стали роскошью.

По данным Tom’s Hardware, некоторые наборы DDR5 на 128 ГБ подорожали почти в десять раз относительно исторического минимума. Например, комплект на 32 ГБ, который ещё год назад можно было купить примерно за $72, теперь обходится в $394. А комплект DDR5-6400 на 128 ГБ сегодня стоит $3400 при минимальной цене за всю историю $329.

Особенно сильно подорожала память большой ёмкости. Из-за этого пользователи начали возвращаться к старым платформам с DDR4, однако и здесь сильно сэкономить уже не получается: стоимость таких комплектов увеличилась примерно на 120–180%. Набор, стоивший $105 год назад, теперь может продаваться за $281.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Проблема вышла далеко за пределы США. В Европе средние цены на оперативную память с сентября 2025 года выросли примерно на 345%. Одновременно дорожают и другие накопители: стоимость HDD и SSD увеличилась более чем на 125%.

Для покупателей ПК 2026 год рискует стать одним из самых неудачных периодов: даже относительно доступная конфигурация теперь может потребовать значительно большего бюджета именно из-за стоимости памяти и накопителей.

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