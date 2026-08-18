128 ГБ памяти DDR5 теперь стоят безумные $3400

Комплект на 32 ГБ, который ещё год назад можно было купить примерно за $72, теперь обходится в $394

Цены на оперативную память за год взлетели настолько сильно, что привычные комплектующие стали роскошью.

По данным Tom’s Hardware, некоторые наборы DDR5 на 128 ГБ подорожали почти в десять раз относительно исторического минимума. Например, комплект на 32 ГБ, который ещё год назад можно было купить примерно за $72, теперь обходится в $394. А комплект DDR5-6400 на 128 ГБ сегодня стоит $3400 при минимальной цене за всю историю $329.

Особенно сильно подорожала память большой ёмкости. Из-за этого пользователи начали возвращаться к старым платформам с DDR4, однако и здесь сильно сэкономить уже не получается: стоимость таких комплектов увеличилась примерно на 120–180%. Набор, стоивший $105 год назад, теперь может продаваться за $281.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Проблема вышла далеко за пределы США. В Европе средние цены на оперативную память с сентября 2025 года выросли примерно на 345%. Одновременно дорожают и другие накопители: стоимость HDD и SSD увеличилась более чем на 125%.

Для покупателей ПК 2026 год рискует стать одним из самых неудачных периодов: даже относительно доступная конфигурация теперь может потребовать значительно большего бюджета именно из-за стоимости памяти и накопителей.