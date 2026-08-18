Grok 4.6 Илона Маска обошел GPT-5.6 Sol и всех остальных конкурентов в тесте MedAgentBench

Илон Маск заявил о лидерстве Grok 4.6 в MedAgentBench. MedAgentBench — это комплексный тестовый набор и виртуальная среда для оценки способностей больших языковых моделей (LLM) действовать в роли медицинских ИИ-агентов.

По итогам оценки от 17 августа модель Grok 4.6 заняла первое место с показателем 95,9% правильных ответов с первой попытки (pass@1), тогда как GPT-5.6 Sol получил 94,7%.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

MedAgentBench проверяет не просто способность ИИ отвечать на медицинские вопросы, а его умение самостоятельно выполнять задачи в условиях, приближенных к реальной работе с электронными медицинскими картами. Тест включает 300 клинических сценариев и 10 типов заданий.

Grok 4.6 также продемонстрировал стабильные результаты при повторных запусках. По сравнению с предыдущей версией Grok 4.5 показатель увеличился на 2,5 процентного пункта.