Новейшие Tesla Cybercab со встроенным Starlink уже появились на дорогах

Tesla начала дорожные испытания новой версии двухместного электрического Cybercab, оснащенной интегрированной системой спутниковой связи Starlink. Один из автомобилей с золотистым кузовом заметили на улицах Хьюстона — города, где уже работает сервис роботакси компании.

О появлении первого Cybercab со Starlink Tesla объявила всего неделю назад. Спутниковая связь должна обеспечить пассажирам стабильный доступ к интернету во время поездки, включая просмотр фильмов и телепередач, а также игры.

Однако Starlink нужен не только для развлечений. Руководитель подразделения искусственного интеллекта Tesla Ашок Эллусвами отметил, что постоянное подключение позволит поддерживать связь между автомобилями и операторами компании. Это может оказаться особенно важным при поломках, авариях или других чрезвычайных ситуациях.

Cybercab тестируется на дорогах уже несколько месяцев. Испытания проходили в нескольких штатах США, включая Техас, Калифорнию, Неваду, Флориду, Джорджию и Нью-Йорк. При этом обычные пассажиры пока не могут воспользоваться беспилотным автомобилем — сейчас его тестируют сотрудники Tesla.

Производство Cybercab уже запущено на Gigafactory Texas. Первые публичные поездки роботакси компания рассчитывает начать до конца 2026 года.

В конце июня серийные Cybercab без руля и педалей впервые появились на улицах Остина, а ещё раньше, в апреле, с конвейера Giga Texas сошёл первый серийный экземпляр с идентификатором VIN Zero.