Владельцы новейших Tesla Model Y 2026 года разочарованы: им придётся сильно раскошелиться, чтобы использовать адаптер Tesla V2L

Причина заключается не в самом адаптере, а в установленной в автомобиле системе преобразования энергии PCS

Корпуса, системы питания и охлаждения

Tesla выпустила адаптер V2L стоимостью $80, позволяющий использовать электромобиль в качестве источника питания для ноутбуков, электроприборов, грилей и других устройств. Однако аксессуар неожиданно оказался несовместим с частью автомобилей Model Y, включая некоторые машины, выпущенные в 2026 году.

Причина заключается не в самом адаптере, а в установленной в автомобиле системе преобразования энергии PCS. Для работы V2L требуется новая двухкомпонентная версия PCS, тогда как в некоторых относительно свежих Model Y используется прежняя однофазная система на 48 А.

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Источник изображения: Tesla/

Особенно недовольны владельцы машин, которым еще нет и года. При попытке заказать адаптер в аккаунте Tesla появляется предупреждение о несовместимости автомобиля. При этом некоторые пользователи сначала приняли сообщение за ошибку, но позже выяснилось, что проблема действительно связана с аппаратной конфигурацией.

Теоретически старую систему PCS можно заменить. Однако стоимость одних комплектующих составляет около $1750, а работа по установке оплачивается дополнительно. В итоге модернизация ради функции V2L обходится настолько дорого, что покупка отдельной портативной электростанции может оказаться более разумным вариантом.

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