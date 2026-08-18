На Землю внезапно обрушилась магнитная буря
До конца августа возможны новые всплески активности
Сегодня утром на Земле неожиданно началась геомагнитная буря планетарного масштаба. Первые признаки возмущения мировые сети магнитных обсерваторий зафиксировали между 7 и 8 часами по московскому времени. К 9:00 интенсивность достигла уровня G1 — минимальной категории по пятибалльной шкале.
Появление возмущений прогнозировалось еще накануне, однако ожидалось лишь небольшое ухудшение геомагнитной обстановки. При этом параметры солнечного ветра в окрестностях Земли оставались относительно низкими, поэтому столь резкое усиление активности стало неожиданностью.
Август уже оказался довольно насыщенным с точки зрения геомагнитных событий. С начала месяца это третья магнитная буря — предыдущие наблюдались 2 и 8 августа. При этом все они оставались умеренными: уровень G2 пока не был превышен.
Нынешняя буря, согласно прогнозу, должна оказаться непродолжительной. Ожидается, что уже к полудню геомагнитное поле вернется к состоянию слабых возмущений. Однако для полной стабилизации может потребоваться еще несколько суток.
Ситуацию способна осложнить крупная корональная дыра, в зоне влияния которой сейчас находится Земля. Пока ее воздействие сохраняется, возможны новые кратковременные всплески геомагнитной активности.
Комментарии