На Землю внезапно обрушилась магнитная буря

Сегодня утром на Земле неожиданно началась геомагнитная буря планетарного масштаба. Первые признаки возмущения мировые сети магнитных обсерваторий зафиксировали между 7 и 8 часами по московскому времени. К 9:00 интенсивность достигла уровня G1 — минимальной категории по пятибалльной шкале.

Появление возмущений прогнозировалось еще накануне, однако ожидалось лишь небольшое ухудшение геомагнитной обстановки. При этом параметры солнечного ветра в окрестностях Земли оставались относительно низкими, поэтому столь резкое усиление активности стало неожиданностью.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Август уже оказался довольно насыщенным с точки зрения геомагнитных событий. С начала месяца это третья магнитная буря — предыдущие наблюдались 2 и 8 августа. При этом все они оставались умеренными: уровень G2 пока не был превышен.

Нынешняя буря, согласно прогнозу, должна оказаться непродолжительной. Ожидается, что уже к полудню геомагнитное поле вернется к состоянию слабых возмущений. Однако для полной стабилизации может потребоваться еще несколько суток.

Ситуацию способна осложнить крупная корональная дыра, в зоне влияния которой сейчас находится Земля. Пока ее воздействие сохраняется, возможны новые кратковременные всплески геомагнитной активности.