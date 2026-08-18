Спрос превысил предложение: Honor Robot Phone смели с прилавков сразу после старта продаж

Как уже сообщалось, Robot Phone поступил в продажу в Китае с начальной ценой 10 000 юаней. Сразу же после начала в онлайн-магазине Honor Mall и официальном магазине Honor на JD.com все версии были распроданы.

Ранее глава Honor Ли Цзянь рассказывал, что при разработке Robot Phone компания ставила две основные задачи — продемонстрировать технологические инновации и привлечь внимание пользователей к бренду. Поэтому производитель сознательно не стал максимально завышать цену. По словам руководителя, с учетом всех затрат и инвестиций установить ее на уровне 10 000 юаней было крайне сложно.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым плоским LTPO-дисплеем с разрешением 2640 × 1216 пикселей, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 7060 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Главная особенность Honor Robot Phone — механический карданный подвес камеры из титанового сплава аэрокосмического класса. По данным Honor, его удалось сделать на 65% компактнее традиционных подобных конструкций. Двигатель способен вращать камеру со скоростью до 360° в секунду, благодаря чему она может быстро менять положение, автоматически следить за движущимися объектами и выполнять динамические маневры.