Сначала это сделала Samsung, а теперь Google прекращает производство смартфонов в Китае

Google уведомила своих поставщиков о планах перенести все производство смартфонов из Китая к 2027 году.

В последние годы Google продолжает расширять производство во Вьетнаме и Индии, чтобы уменьшить свою зависимость от китайской производственной цепочки, но большая часть его продукции по-прежнему собирается в Китае.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Google успешно завершила в этом году научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также серийное производство высококлассных телефонов Pixel во Вьетнаме, что значительно укрепило уверенность компании в переносе всех продуктовых линеек Pixel из Китая к 2027 году.

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Google станет вторым крупным мировым брендом после Samsung, который полностью перенесет производство своих смартфонов из Китая.

Источник, близкий к компании, отметил: «В отличие от Apple, Google не продает телефоны Pixel на китайском рынке, поэтому нет рыночного давления, вынуждающего сохранять производство в Китае. В то же время, прогресс во Вьетнаме идет относительно гладко. Samsung уже создала там полноценную экосистему поставок смартфонов, которой Google может воспользоваться».