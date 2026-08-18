Представлен новый «Москвич 3 РУ» с телематикой и светодиодными фарами: объявлена цена

Версия для водителей с ограниченными возможностями получила дистанционное управление автомобилем, светодиодные фары и трехлетний доступ к сервисам

«Москвич 3 РУ» с ручным управлением обзавелся новой комплектацией «Стандарт с телематикой 2026». Она стоит 2 185 000 рублей — на 116 тыс. рублей дороже прежней версии «Стандарт плюс» за 2 069 000 рублей.

Главным новшеством стала телематическая система «Мой Москвич»/«М-Контроль». В течение трех лет владелец сможет дистанционно проверять состояние автомобиля, управлять отдельными функциями, отслеживать его местоположение, предоставлять доступ другим пользователям и получать уведомления, например, о срабатывании сигнализации или разряде аккумулятора.

Новая версия также получила светодиодные фары вместо галогенных и тканевую обивку с контрастной прострочкой вместо комбинации ткани и экокожи. При этом люк в крыше из оснащения исчез.

Техническая часть осталась прежней: кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., вариатором и передним приводом.

«Москвич 3 РУ» предназначен для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Автомобиль с завода оборудован специальным ручным рычагом, соединенным с педалями системой тяг и тросов: движение рычага на себя отвечает за газ, от себя — за торможение.