Представлен новый «Москвич 3 РУ» с телематикой и светодиодными фарами: объявлена цена
Версия для водителей с ограниченными возможностями получила дистанционное управление автомобилем, светодиодные фары и трехлетний доступ к сервисам
«Москвич 3 РУ» с ручным управлением обзавелся новой комплектацией «Стандарт с телематикой 2026». Она стоит 2 185 000 рублей — на 116 тыс. рублей дороже прежней версии «Стандарт плюс» за 2 069 000 рублей.
Главным новшеством стала телематическая система «Мой Москвич»/«М-Контроль». В течение трех лет владелец сможет дистанционно проверять состояние автомобиля, управлять отдельными функциями, отслеживать его местоположение, предоставлять доступ другим пользователям и получать уведомления, например, о срабатывании сигнализации или разряде аккумулятора.
Новая версия также получила светодиодные фары вместо галогенных и тканевую обивку с контрастной прострочкой вместо комбинации ткани и экокожи. При этом люк в крыше из оснащения исчез.
Техническая часть осталась прежней: кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., вариатором и передним приводом.
«Москвич 3 РУ» предназначен для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Автомобиль с завода оборудован специальным ручным рычагом, соединенным с педалями системой тяг и тросов: движение рычага на себя отвечает за газ, от себя — за торможение.
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