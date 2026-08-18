Сериал Castle Walls, созданный с использованием искусственного интеллекта, вышел в мировой прокат на Amazon Prime Video

Сюжет посвящен загадочной истории замка Аламут

Искусственный интеллект

Турецкая компания Ay Yapım выпустила на Prime Video историческую драму «Замковые стены» (Surlar), созданную с широким применением искусственного интеллекта. Проект позиционируется как первый полностью созданный с помощью ИИ телевизионный сериал, получивший мировой релиз на крупной стриминговой платформе.

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Источник изображения: Кадр из трейлера

Сюжет посвящен загадочной истории замка Аламут на территории современного Ирана. Крепость получила дополнительную известность благодаря игре Assassin’s Creed Mirage. Сценарий написали Керем Дерен и Чисиль Хазал Теним. Изначально проект планировали как три эпизода примерно по 15 минут, однако на Prime Video вышли две серии по 15 минут.

Над сериалом работала дочерняя компания AI Yapım. В производстве использовались ChatGPT, MidJourney, Runway, Google Nano Banana, Veo, Kling, ComfyUI и Topaz. Кроме того, разработчики применили собственную систему раскадровки AI Yapim Storyboard и модель генерации видео AYDNA 1.0, обученную исключительно на лицензированных материалах компании.

При этом создатели подчеркивают, что ИИ не заменил людей полностью. Сценарий и творческие решения принимали специалисты, персонажей и локации первоначально рисовали вручную, актерские выступления не генерировались нейросетями, а дубляж на разных языках выполняли живые актеры.

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