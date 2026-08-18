Сериал Castle Walls, созданный с использованием искусственного интеллекта, вышел в мировой прокат на Amazon Prime Video

Турецкая компания Ay Yapım выпустила на Prime Video историческую драму «Замковые стены» (Surlar), созданную с широким применением искусственного интеллекта. Проект позиционируется как первый полностью созданный с помощью ИИ телевизионный сериал, получивший мировой релиз на крупной стриминговой платформе.

Сюжет посвящен загадочной истории замка Аламут на территории современного Ирана. Крепость получила дополнительную известность благодаря игре Assassin’s Creed Mirage. Сценарий написали Керем Дерен и Чисиль Хазал Теним. Изначально проект планировали как три эпизода примерно по 15 минут, однако на Prime Video вышли две серии по 15 минут.

Над сериалом работала дочерняя компания AI Yapım. В производстве использовались ChatGPT, MidJourney, Runway, Google Nano Banana, Veo, Kling, ComfyUI и Topaz. Кроме того, разработчики применили собственную систему раскадровки AI Yapim Storyboard и модель генерации видео AYDNA 1.0, обученную исключительно на лицензированных материалах компании.

При этом создатели подчеркивают, что ИИ не заменил людей полностью. Сценарий и творческие решения принимали специалисты, персонажей и локации первоначально рисовали вручную, актерские выступления не генерировались нейросетями, а дубляж на разных языках выполняли живые актеры.