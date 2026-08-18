Xiaomi спрятала в Redmi K100 Pro Max интересную «фишку», как у Samsung Galaxy S26 Ultra: NFC теперь работает не только на задней панели

Владельцы смогут считывать NFC-карты не только с задней панели, но и сверху — аналогичную функцию получил Redmi K90 Pro Max

В смартфонах Redmi K100 Pro Max и Redmi K90 Pro Max обнаружили еще одну функцию. Производитель добавил дополнительный считыватель NFC-карт в верхнюю часть корпуса. Благодаря этому карты можно считывать не только привычным способом через заднюю панель, но и прикладывая их к верхней грани устройства.

О новой возможности рассказал китайский блогер, а менеджер по продукции Xiaomi подтвердил, что такая функция предусмотрена и в Redmi K90 Pro Max. Это должно сделать использование NFC удобнее в ситуациях, когда смартфон неудобно прикладывать задней панелью.

При этом владельцам двух моделей не стоит рассчитывать на полную взаимозаменяемость аксессуаров, хотя смартфоны очень похожи. На вопрос о совместимости чехлов для Redmi K100 Pro Max и Redmi K90 Pro Max представитель Redmi ответил отрицательно.

Что касается истории с NFC на верхней грани — это не уникальное решение. Ранее мы писали о том, что Samsung незаметно оснастила всю линейку Galaxy S26 второй антенной NFC, расположенной в верхней части корпуса, — и также не упомянула об этом на презентации. Подобный подход позволяет прикладывать смартфон к терминалу оплаты верхней частью.