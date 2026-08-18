Core i9 или Ryzen 9, Wi-Fi 7, NVMe SSD, поддержка дискретных видеокарт. Представлены компактные ПК Minisforum

Minisforum представила сразу два компактных настольных ПК — 139D7 и 895D7. Первая модель оснащена мобильным Intel Core i9-13900HX, а вторая получила AMD Ryzen 9 8945HX.

Оба компьютера оснащены двумя слотами DDR5 SO-DIMM и двумя разъёмами M.2 2280 с поддержкой PCIe 4.0 ×4. Главное отличие от многих компактных ПК — полноразмерный слот PCIe 5.0, рассчитанный на установку двухслотовых видеокарт половинной высоты. Таким образом, систему можно превратить в полноценный производительный компьютер с дискретной графикой.

Для подключения к сети предусмотрены Ethernet 2,5 Гбит/с и беспроводной модуль Wi-Fi 7. Встроенный блок питания мощностью 400 Вт способен выделять процессору до 100 Вт, а видеокарте — до 145 Вт.

Корпус имеет размеры 312 × 292 × 93 мм, объём составляет 8,47 л, а масса без корпуса — 3,79 кг. При этом производитель предусмотрел широкий набор портов на передней и задней панелях.