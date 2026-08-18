1450 сил для малой авиации: в России разработали новый турбовинтовой двигатель для ТВС-2ДТС, Ан-2 и Ан-3

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила подготовку конструкторской документации на новый турбовинтовой двигатель ВК-1600С, предназначенный для пассажирских самолетов малой размерности. Макет силовой установки утвердила специальная комиссия. Взлетная мощность двигателя составит 1450 лошадиных сил.

ОДК утвердила макет нового турбовинтового двигателя ВК-1600С Источник изображения: ОДК

Разработкой занимается петербургское предприятие ОДК-Климов. ВК-1600С создается на базе вертолетного двигателя ВК-1600В, при этом около 60–65% компонентов будут унифицированы. Такой подход позволит использовать уже отработанные решения, включая газогенератор. Для самолетной версии модернизируют свободную турбину, редуктор и коробку приводов.

Двигатель получит электронную систему управления FADEC. Она должна обеспечивать стабильную работу силовой установки на высотах от 300 до 4500 метров и при температуре от -50 до +55 градусов.

Следующим этапом станет изготовление двигателя-демонстратора и специального испытательного стенда. После этого специалисты проведут проверки, необходимые для подтверждения расчетных характеристик и сертификации.

ВК-1600С планируется применять в однодвигательных самолетах с воздушным винтом АВ-17. Среди возможных носителей называют ТВС-2ДТС, а также модернизированные варианты Ан-2 и Ан-3. Разработка должна закрыть потребность в отечественных силовых установках для малой пассажирской авиации