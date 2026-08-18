Крошечная стиральная машина с конденсационной сушкой и стерилизацией. Представлена Roborock Z1 Mini Pro

Всего 40 × 43,6 × 50 см, загрузка до 2 кг, сушка при температуре от 35 °C и заявленная стерилизация до 99,99%

Roborock представила компактную стирально-сушильную машину Z1 Mini Pro, ориентированную прежде всего на уход за детской одеждой, бельём и другими небольшими вещами. На старте устройство предлагается по временной цене 2999,7 юаня или 445 долларов.

При габаритах 400 × 436 × 500 мм и массе 24 кг машина рассчитана на 2 кг белья при стирке и до 1 кг при сушке. Благодаря встроенному насосу для верхнего слива её можно устанавливать практически в любом удобном месте без необходимости организовывать обычный напольный слив.

Z1 Mini Pro получила технологию Roborock Blue Oxygen Mousse Wash 3.0. Моющий раствор смешивается с электролизованной водой и превращается в плотную пену, которая распыляется на ткань. Датчик мутности контролирует состояние воды и автоматически корректирует продолжительность стирки и количество полосканий.

Для ухода за бельём предусмотрена двойная система стерилизации синим кислородом и УФ-излучением. Производитель заявляет эффективность стерилизации до 99,99%.

Машина стала первой мини-моделью Roborock с конденсационной сушкой. Влага удаляется по замкнутому циклу, а температура сушки поддерживается на уровне не ниже 35 °C, что должно снизить риск повреждения тканей. Фильтр для ворса очищается автоматически.

Также Z1 Mini Pro оснащена прямым приводом DD, системой циркуляции свежего воздуха до 72 часов и защитой от влаги. Внутри установлен барабан диаметром более 300 мм с подсветкой и интеллектуальным отсеком для подачи моющих средств.