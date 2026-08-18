Все смартфоны линейки Xiaomi 18 получат новую кнопку

Инсайдер раскрыл новую особенность всей линейки

Мобильные телефоны

Все смартфоны серии Xiaomi 18 получат отдельную физическую кнопку для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.

Об этом сообщил известный инсайдер Smart Pikachu в Weibo. Ожидается, что специальная кнопка позволит запускать ИИ-функции непосредственно с корпуса смартфона, избавляя пользователя от необходимости сначала открывать отдельное приложение или меню. 

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Сама серия Xiaomi 18, по данным последних утечек, будет включать несколько моделей. Сначала ожидается дебют Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, тогда как стандартный Xiaomi 18 может появиться позднее — предварительно в декабре.

При этом характеристики и перечень поддерживаемых функций пока официально не раскрыты. Ожидается, что больше подробностей появится ближе к презентации серии.

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