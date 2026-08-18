Камера на титановом подвесе, аккумулятор 7060 мА·ч и 200-Мп сенсор за 1500 долларов. Уникальный Honor Robot Phone поступил в продажу в Китае

Первый смартфон с поворотной роботизированной камерой получил Snapdragon 8 Elite Gen 5 и экран 6800 нит

Honor Robot Phone официально поступил в продажу в Китае. Главной особенностью смартфона стала уникальная камера на поворотном подвесе из титанового сплава, способная самостоятельно менять направление съёмки. Устройство предлагается в цветах Star Trail Silver и Moon Shadow Gray.

Новинка получила плоский 6,3-дюймовый LTPO-экран с разрешением 2640 × 1216 пикселей и пиковой яркостью 6800 нит. За производительность отвечает флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 с поддержкой 5G.

Главная инновация — роботизированный стабилизатор камеры, способный вращаться со скоростью до 360° в секунду. Основной модуль включает 200-Мп сенсор размером 1/1,28 дюйма с объективом f/1.6, 50-Мп сверхширокоугольную камеру и 200-Мп модуль с сенсором 1/1,4 дюйма.

Honor также сделала ставку на видеосъёмку: предусмотрены кинематографический режим, запись Log-C, цветокоррекция LUT и ИИ-инструменты монтажа.

Толщина корпуса составляет 9,59 мм, масса — 248 г. Аккумулятор ёмкостью 7060 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт.

Версия 12/512 ГБ стоит 10 000 юаней или 1500 долларов.