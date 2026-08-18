CATL достигла углеродной нейтральности. За год выпущено батарей ёмкостью 748 ГВт·ч

К 2035 году CATL намерена декарбонизировать всю цепочку производства аккумуляторов

Крупнейший производитель аккумуляторов CATL объявил о достижении углеродной нейтральности основных производственных процессов к концу 2025 года.

Углеродная нейтральность — это баланс, при котором объем выбросов парниковых газов в атмосферу равен объему их поглощения. Это состояние также называют «чистым нулем» (net zero). Когда выбросы углекислого газа компенсируются его удалением из воздуха, общий вред природе от деятельности человека становится нулевым.

Все 20 основных аккумуляторных заводов CATL получили сертификат ISO 14068-1, а доля электроэнергии с нулевыми выбросами в производственных процессах достигла 100%. При этом в 2025 году компания выпустила батареи общей ёмкостью 748 ГВт·ч.

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С 2022 года удельное энергопотребление производственных площадок снизилось на 28%, а интенсивность углеродных выбросов — примерно на 77%. С 2023 года CATL использовала более 18 млрд кВт·ч электроэнергии с нулевым уровнем выбросов, а совокупное сокращение выбросов превысило 10 млн тонн CO₂-эквивалента.

Теперь компания переключается на более сложную задачу — декарбонизацию всей цепочки поставок. По оценке CATL, более 80% углеродного следа её продукции формируется именно за пределами собственных предприятий.