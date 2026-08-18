Jaguar Land Rover остановил всё производство машин в Китае и выпустил Freelander 8 совместно с Chery: за 48 часов машину заказали 10 000 человек

Гибридный SUV получил 800-вольтовую архитектуру, запас хода на электричестве 310 км, пневмоподвеску и автопилот Huawei ADS 5

Новый Freelander 8 вызвал заметный интерес на китайском рынке: за первые 48 часов после старта предварительных продаж автомобиль собрал более 10 000 заявок. Пятиместная версия стоит от 339 900 юаней, а шестиместная — от 349 900 юаней.

Freelander 8 выпускается новым самостоятельным брендом совместного предприятия Chery и Jaguar Land Rover и не получил внешних эмблем Land Rover.

Под капотом — последовательный гибрид с 1,5-литровым турбодвигателем-генератором и двумя электромоторами. Совокупная мощность достигает 610 кВт (818 л.с.), а крутящий момент — 813 Н·м. Батарея CATL Freevoy ёмкостью 60,3 кВт•ч обеспечивает до 310 км электрического запаса хода по циклу CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка с 20% до 80% занимает заявленные 12 минут.

Кроссовер длиной 5,12 м оснащён двухкамерной пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами, блокировкой переднего дифференциала и полноуправляемым шасси с поворотом задних колёс до 10 градусов.

В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный Mini LED-экран и 17,3-дюймовый дисплей для задних пассажиров. Во всех комплектациях заявлена система помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5. Производство Freelander 8 стартовало 30 июля на заводе Chery-JLR в Чаншу.

Ранее компания Jaguar Land Rover официально завершила свой 14-летний эксперимент по локализации производства в Китае