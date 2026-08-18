На заводах Volvo в Европе будут выпускать премиальные Geely и Zeekr

Geely планирует с 2028 года наладить производство своих премиальных автомобилей на европейских заводах Volvo. Об этом сообщил новый председатель Geely Automobile Ань Цунхуэй. Речь идёт о моделях брендов Zeekr и Lynk & Co, которые входят в автомобильную структуру Geely.

Решение принято на фоне смены руководства: Ли Шуфу покинул пост председателя Geely Automobile, а его место занял Ань Цунхуэй. При этом Ли Шуфу сохранил должность председателя Geely Holding, являющейся материнской компанией.

По словам нового главы Geely Automobile, европейские предприятия Volvo станут важной частью стратегии локального производства. На них планируется выпускать автомобили высокого класса для европейского рынка, а массовое производство должно стартовать в 2028 году.

Среди потенциальных кандидатов называют крупные кроссоверы Zeekr 9X и Zeekr 8X, а также Lynk & Co 900. Все три модели относятся к дорогому сегменту и хорошо подходят для европейской локализации.

У Volvo сейчас есть автомобильные заводы в Швеции и Бельгии. Кроме того, компания строит новое предприятие в Словакии, которое должно начать массовый выпуск автомобилей в 2027 году. Таким образом, у Geely появится сразу три европейские площадки для расширения производства.