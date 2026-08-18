97 TOPS, поддержка трёх 4K-монитора и Core Ultra 5 в корпусе объёмом всего 0,66 литра. Представлен мини-ПК Ninkear L20

Компактный компьютер получил 40-TOPS NPU, Intel Arc, до 1 ТБ SSD и поддержку Copilot+ PC — его можно спрятать за монитором

Ninkear представила мини-ПК L20, который сочетает процессор Intel Lunar Lake, ускоритель искусственного интеллекта и полноценную поддержку трёх 4K-мониторов. При этом объём корпуса составляет всего 0,66 л, а масса — около 625 г.

Компьютер оснащён 8-ядерным и 8-поточным Core Ultra 5 226V с частотой до 4,5 ГГц и TDP 17 Вт. За ИИ-задачи отвечает NPU Intel AI Boost производительностью до 40 TOPS, а суммарная вычислительная мощность для ИИ заявлена на уровне 97 TOPS. Устройство поддерживает стандарт Copilot+ PC.

За графику отвечает встроенная Intel Arc 130V с семью Xe-ядрами и частотой до 1,85 ГГц. Производительности достаточно для мультимедиа, рабочих приложений и игр в разрешении 1080p.

При размерах всего 129 × 129 × 43 мм L20 способен одновременно работать с тремя дисплеями 4K. Набор интерфейсов включает USB4, несколько USB 3.2, два HDMI, DisplayPort 1.4, 2,5-гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

В базовую конфигурацию входят 16 ГБ быстрой LPDDR5X-8533 и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Два слота M.2 2280 позволяют расширить хранилище. Также предусмотрено крепление VESA, благодаря которому мини-ПК можно разместить за монитором. Работает устройство с Windows 11 и Linux.

Цена стартует от 700 евро.