Линейка Xiaomi 18 выйдет в два этапа: Pro появится раньше, базовая версия — в декабре 2026
Инсайдерская информация
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о следующем поколении флагманских смартфонов Xiaomi, которые китайские источники часто называют 杯型 (чашка или большая чашка).
По его словам, линейка будет разделена на несколько этапов выхода: сначала появятся модели Pro, а стандартная версия пока запланирована на декабрь.
Главным преимуществом нового поколения станет флагманская аппаратная платформа с 2-нм техпроцессом. Кроме того, смартфонам приписывают новый дисплей флагманского уровня и сразу две 200-Мп камеры. Ещё одной особенностью станет аккумулятор большой ёмкости.
По данным инсайдера Kartikey Singh, Xiaomi якобы окончательно отказалась от выпуска Xiaomi 18 Ultra. Вместо него вершиной новой линейки станет Xiaomi 18 Pro Max. 19.
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