Линейка Xiaomi 18 выйдет в два этапа: Pro появится раньше, базовая версия — в декабре 2026

Инсайдерская информация

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Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о следующем поколении флагманских смартфонов Xiaomi, которые китайские источники часто называют 杯型 (чашка или большая чашка).

По его словам, линейка будет разделена на несколько этапов выхода: сначала появятся модели Pro, а стандартная версия пока запланирована на декабрь.

Главным преимуществом нового поколения станет флагманская аппаратная платформа с 2-нм техпроцессом. Кроме того, смартфонам приписывают новый дисплей флагманского уровня и сразу две 200-Мп камеры. Ещё одной особенностью станет аккумулятор большой ёмкости. 

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По данным инсайдера Kartikey Singh, Xiaomi якобы окончательно отказалась от выпуска Xiaomi 18 Ultra. Вместо него вершиной новой линейки станет Xiaomi 18 Pro Max. 19.

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