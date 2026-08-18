Илон Маск устроил конкурс по «Одиссее» в Grok: автор лучшего ИИ-видео получит 100 тыс. долларов

Участникам предлагают создавать ролики с помощью Grok Imagine и публиковать их в X

Запущен конкурс Grok Imagine x Homer’s Odyssey Contest, посвящённый поэме Гомера «Одиссея». Участникам предлагают создавать оригинальные видео с помощью Grok Imagine и публиковать их в социальной сети X. Приём работ начался 17 августа и завершится 31 августа 2026 года.

Конкурс открыт только для совершеннолетних жителей 50 штатов США и округа Колумбия. Сотрудники X, SpaceX, SpaceXAI, Cursor и связанных с ними компаний, а также их родственники участвовать не могут. За три самых лучших ролика раздадут 100 тыс., 50 тыс. и 25 тыс. долларов.

Для участия необходимо создать подходящий ролик в Grok Imagine, затем разместить его в X в течение срока проведения конкурса. Количество заявок от одного участника не ограничено, но каждая работа должна быть оригинальной. Сами конкурсные ролики должны создаваться с использованием Grok Imagine.

Тема «Одиссеи» в связке с Grok Imagine не нова: ещё в июле 2026 года Маск пообещал снять с помощью нейросети полнометражную экранизацию поэмы Гомера — исторически достоверную и верную оригиналу. Нынешний конкурс выглядит логичным продолжением этой идеи: платформа предлагает пользователям самостоятельно попробовать силы в создании контента по той же теме.