Прыжок из стратосферы: российский спортсмен прыгнет с высоты 12 км

Многократный чемпион мира по парашютному спорту Сергей Бойцов готовится установить абсолютный мировой рекорд. 22 августа, в День Государственного флага России, спортсмен планирует прыгнуть с теплового аэростата с высоты 11–12 км. Пилотировать аэростат будет Иван Меняйло.

Если попытка окажется успешной, Бойцов превзойдёт результат польских парашютистов, которые ранее совершили прыжок с высоты 10 060 м. Экстремальный полёт станет символической акцией в поддержку Международного фестиваля молодёжи-2026, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Для рекордной попытки спортсмен намерен использовать исключительно российские технологии. Тепловой аэростат разработала компания «Русбал», парашютные системы предоставит «Параавис», а кислородное оборудование — АО «ПТС».

Подготовка к прыжку уже включает испытания в барокамере Центра подготовки космонавтов Роскосмоса. На высоте около 12 км парашютисту предстоит столкнуться с экстремально низкой температурой и разреженной атмосферой, поэтому правильная работа кислородного оборудования и экипировки станет критически важной.