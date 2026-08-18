Интернет со скоростью до 500 Мбит/с бесплатно: Aer Lingus оснастила Starlink все трансатлантические рейсы из Шаннона

85% пассажиров подключаются к спутниковой сети, а на отдельных рейсах общий объём переданных данных достигает 950 ГБ

Aer Lingus расширила использование Starlink на все трансатлантические рейсы, выполняемые через аэропорт Шаннон. Теперь пассажиры получают бесплатный высокоскоростной интернет на протяжении всего полёта, включая экономический класс.

Первые испытания Starlink начались 29 марта 2026 года на Airbus A330, выполнявшем рейс из Дублина в Нью-Йорк. Теперь компания планирует полностью оснастить спутниковой связью весь дальнемагистральный флот к концу 2026 года или первому кварталу 2027-го.

Заявленная скорость загрузки достигает 500 Мбит/с. Скорость отдачи достигает 20–70 Мбит/с. Этого достаточно для видеозвонков, потокового видео и загрузки крупных файлов даже во время полёта над Атлантикой.

Starlink активно используют сами пассажиры: в среднем к сети подключаются около 85% путешественников на каждом оснащённом рейсе. На отдельных перелётах суммарный объём переданных данных достигал 950 ГБ. При этом удовлетворённость пассажиров качеством связи выросла на 27 пунктов по сравнению с прежней системой Wi-Fi.

Установкой оборудования занимаются собственные инженерные и технические специалисты Aer Lingus в ангаре аэропорта Дублина, что позволяет ускорить переоснащение оставшихся самолётов.

Aer Lingus («Эр Лингус») — это национальная и крупнейшая авиакомпания Ирландии, основанная в 1936 году. Главный офис и базовый аэропорт компании находятся в Дублине. Название происходит от ирландского слова Aer-Loingeas, что означает «воздушный флот».