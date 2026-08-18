Starship добрался до острова Рождества после почти месяца дрейфа в океане

Starship 40, переживший 13-й испытательный полёт и мягко приводнившийся в Индийском океане почти месяц назад, достиг территориальных вод острова Рождества.

Starship буксирует судно Normand Ranger. По последним данным, спасательный конвой приближается к защищённой бухте Флайинг-Фиш-Коув, где Ship 40 должны осмотреть.

Это необычный случай для программы Starship. После приводнения 24 июля корабль не разрушился, сохранил плавучесть и продолжал передавать данные. В итоге SpaceX решила не оставлять его в океане и организовала первую в истории попытку вернуть целую орбитальную ступень с моря.

Теперь главная задача — доставить Ship 40 в безопасную гавань и оценить состояние его корпуса, двигателей и других систем. Успешное завершение операции даст SpaceX уникальные данные о том, как Starship переносит приводнение и длительное пребывание в морской воде.

Мы подробно следили за историей Ship 40 с самого начала. 13-й испытательный полёт Starship состоялся 24 июля: корабль впервые в истории программы выполнил мягкое управляемое приводнение в Индийском океане и сохранил целостность — в отличие от предшественников, он не взорвался при контакте с водой. Уже вскоре после посадки стало известно, что Starship остаётся на плаву и продолжает передавать телеметрию через Starlink.

Спустя несколько дней появились первые спутниковые снимки дрейфующего корабля: за это время Ship 40 унесло более чем на 100 км от точки приводнения, рядом с ним дежурило судно сопровождения GO Australis.