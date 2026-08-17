В московском метро установили RFID-метки для испытаний беспилотного поезда

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о том, как проходят испытания беспилотного поезда в московском метро, которые стартовали в январе текущего года. Ликсутов сообщил, что на всех 29 станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро установили и прошили RFID-метки.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На каждую метку записана информация о месте остановки поезда. Специальная антенна на головном вагоне считывает данные при подъезде к станции. Система автоведения беспилотного состава на основе полученной информации уточняет его положение, обеспечивает плавное торможение с точностью до 30 сантиметров, а затем автоматически открывает и закрывает двери, когда поезд стоит на платформе.

Пока испытания проходят без пассажиров, а по требованию закона и для обеспечения безопасности в кабине поезда находится машинист. За всё время он ни разу не вмешался в управление составом, заявили в Дептрансе Москвы. К концу 2026 года состав начнет постоянно курсировать в графике вместе с другими поездами (пока без пассажиров). В 2027 году должны начаться первые поездки с пассажирами, а к 2030 году планируется запуск первой полностью беспилотной линии московского метро — БКЛ.