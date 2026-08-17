Спутник «Арктика-М» запечатлел, как во время полного солнечного затмения 12 августа лунная тень перемещалась по поверхности планеты

Спутник «Арктика-М» Роскосмоса запечатлел полное солнечное затмение 12 августа. Астрономическое явление продолжалось с 18:34 до 22:58 по московскому времени.

На снимках, полученных спутником, видно, как тёмная тень Луны постепенно перемещается по поверхности Земли.

Источник: Роскосмос

Благодаря съёмке из космоса можно наблюдать не само затмение в одной точке, а перемещение лунной тени по значительной части планеты.

«Арктика-М» — российская космическая система наблюдения за Арктикой и северными территориями Земли. Спутники системы ведут постоянную съёмку поверхности планеты и атмосферы, в том числе позволяют отслеживать крупномасштабные природные явления.

Космические кадры показывают затмение с необычной для наземного наблюдателя точки зрения: Луна закрывает Солнце, а её тень одновременно проходит по поверхности Земли, последовательно перемещаясь вместе с областью полного затмения.