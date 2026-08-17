Советник Белого дома предупредил о риске «тёмных GPU»: переизбыток ИИ-вычислений может обрушить рынок как оптоволокно после доткома

Главным риском для стремительно растущего рынка инфраструктуры искусственного интеллекта может стать не нехватка спроса, а избыток вычислительных мощностей. Об этом советник президента США по вопросам науки и технологий Дэвид Сакс заявил в подкасте All-In, обсуждая новую инициативу Nvidia по привлечению финансирования для закупки GPU.

Сакс опасается, что компании могут построить слишком много дата-центров и установить больше ускорителей, чем потребуется рынку. В таком случае цены на вычислительные мощности способны резко упасть, оставив владельцев избыточной инфраструктуры с убыточными активами. Сценарий он сравнил с «тёмным волокном» (неиспользуемыми оптическими линиями связи), которое появилось после краха доткомов из-за масштабного строительства телекоммуникационной инфраструктуры в расчёте на дальнейший рост спроса.

Особенно опасным Сакс считает сочетание перепроизводства и завышенных ожиданий относительно стоимости вычислений. Он сослался на заявления Илона Маска, согласно которым SpaceX рассчитывает на стоимость ИИ-вычислений примерно $30–50 за ватт. По словам Маска, такая экономика при вводе 1 ГВт вычислительных мощностей потенциально могла бы приносить $300–500 млрд выручки к концу 2027 года.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

При этом провайдер облачной инфраструктуры Nebius оценивал стоимость многолетних контрактов примерно в $20–25 млн за 1 МВт годовой контрактной стоимости. Разница между этими оценками указывает на существенно более высокую стоимость краткосрочных соглашений, на которую, по мнению авторов материала, рассчитывает Маск.

Сакс, однако, считает, что вероятность масштабного перепроизводства пока что ограничивают сложности самого строительства дата-центров. Подключение огромных объёмов электроэнергии, создание инфраструктуры и другие ограничения замедляют расширение вычислительных мощностей, поэтому, по его оценке, рынок может не успеть построить избыток инфраструктуры относительно быстро растущего спроса.

Отдельно Сакс объяснил логику новой инициативы Nvidia. Компания собирается создать механизмы финансирования, которые позволят превратить её GPU в актив, способный приносить доход, а крупным покупателям — получить дополнительные источники капитала для строительства ИИ-инфраструктуры. Nvidia также намерена предоставлять остаточную поддержку своим ускорителям, снижая риски для финансирующих сторон.

В качестве примера Сакс привёл планы Маска увеличить вычислительные мощности примерно на 6–8 ГВт в следующем году. По его оценке, такая экспансия потребует $300–400 млрд капитальных затрат, тогда как недавно компания Маска привлекла около $100 млрд через долговое и акционерное финансирование. Механизм, который создаёт Nvidia совместно с крупными банками и частными инвестиционными компаниями, должен предоставить покупателям дополнительный источник финансирования для таких масштабных закупок GPU.