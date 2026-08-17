Ростех начал серийный выпуск мобильных электроподстанций

Ростех запустил в серийное производство мобильные электроподстанции. В компании рассказали, что решение на транспортной колёсной платформе позволяет быстро восстановить электропитание при повреждении стационарных объектов — это особенно актуально в связи с высокой беспилотной опасностью и риском блэкаутов.

Фото © Официальный Telegram-канал Ростеха

Кроме того, мобильные электроподстанции позволят обеспечить питание потребителей на период плановых ремонтов и реконструкций сетей. Их можно устанавливать на различные типы грузовых автомобильных прицепов, в том числе большой проходимости. Подстанции поддерживают разные классы напряжения, их можно оборудовать трансформаторами различной мощности.

Предприятие Ростеха выпускает полностью укомплектованные подстанции — это заводское решение, прошедшее испытания. Комплекс можно подключить в систему питания сразу после его прибытия на место назначения. По расчётам специалистов, наличие на балансе региона от 2 до 4 мобильных подстанций позволяет закрыть любую аварийную потребность. В компании заявили, что решение может работать в самых разных широтах — от жаркого юга до холодного Крайнего Севера.