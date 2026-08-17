Почтовый бум: россияне стали чаще отправлять и получать электронные письма

С начала лета число пользователей почтовых сервисов выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные получили аналитики Yota, изучив обезличенную статистику.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Лидером остается «Почта Mail» с долей 55,8% почтового трафика. Второе место занимает Gmail — 26,8%, третье — «Яндекс Почта» с 16,7%. В сумме российские сервисы обеспечивают почти три четверти всего объема электронной почты. На остальные платформы, включая Rambler, Yahoo и Outlook, приходится менее 1%.

Основными пользователями электронной почты остаются россияне в возрасте от 26 до 45 лет. На группы 26–35 и 36–45 лет приходится более половины всего трафика. Доля пользователей от 14 до 20 лет составляет 8,4%.

При этом среди молодежи лидирует Gmail: его доля достигает 52%, тогда как «Почта Mail» получает 40%. В остальных крупных возрастных группах российский сервис сохраняет преимущество.

Мужчины формируют около 60% почтового трафика. Больше всего электронной почтой пользуются жители Москвы, за ней следует Санкт-Петербург. В большинстве регионов лидирует «Почта Mail», хотя в Якутске и Чите распределение трафика между сервисами более равномерное.