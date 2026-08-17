Млечный Путь поглотил древнюю галактику почти 12 млрд лет назад — «Хаббл» нашёл её следы

Млечный Путь поглотил карликовую галактику примерно 11,8 млрд лет назад, всего около 2 млрд лет после Большого взрыва. Свидетельства этого древнейшего из известных крупных слияний обнаружены в данных космического телескопа «Хаббл» NASA и ESA. Новые результаты отодвигают историю формирования Млечного Пути почти на 1,8 млрд лет дальше в прошлое по сравнению с предыдущими реконструкциями.

Сегодня Млечный Путь — спиральная галактика с сотнями миллиардов звёзд, но её нынешний размер сформировался постепенно. Помимо рождения новых звёзд из собственного газа, Галактика увеличивалась, поглощая звёзды, газ и тёмную материю других галактик. Самым недавним крупным слиянием считается продолжающееся поглощение карликовой галактики Стрельца, начавшееся более 6 млрд лет назад. Около 10 млрд лет назад Млечный Путь поглотил другую карликовую галактику — Gaia-Sausage-Enceladus, следы которой существенно повлияли на структуру звёздного диска.

В новом открытии астрономы приводят свидетельства ещё более раннего события. Команда изучила данные «Хаббла» о 39 шаровых скоплениях — плотных группах от десятков тысяч до нескольких миллионов звёзд — во внутренних 20 000 световых лет Млечного Пути. Такие скопления содержат одни из древнейших звёзд Галактики и могут сохранять следы галактик, поглощённых Млечным Путём миллиарды лет назад.

Источник иллюстрации: NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI)

Возраст скоплений и их металличность [содержание элементов тяжелее гелия] определили по наблюдениям «Хаббла» и сопоставили с данными миссии Gaia Европейского космического агентства. В выборке обнаружилась третья группа скоплений: они старше объектов, которые Млечный Путь получил при слиянии с Gaia-Sausage-Enceladus, но моложе скоплений, сформировавшихся непосредственно в молодой Галактике. Это указывает на отдельное, ещё более раннее слияние. Согласно оценке авторов, поглощённая галактика содержала звёзд, эквивалентных по массе около 500 млн солнечных масс, — значительную долю массы молодого Млечного Пути того времени.

Галактику назвали Low-energy-Kraken-Heracles (LKH) в честь 3 предыдущих работ, в которых предполагалось существование такого раннего слияния. По словам Давиде Массари из Астрофизической обсерватории Болоньи, обнаруженные скопления позволяют определить не только время поглощения LKH, но и оценить её массу. Ранее считалось, что ранние этапы формирования Млечного Пути в основном определялись звёздами, родившимися внутри самой Галактики, новые же данные показывают, что уже тогда значительный вклад могли вносить звёзды из внешних галактик.

Астрономы планируют продолжить изучение шаровых скоплений, чтобы восстановить другие эпизоды слияний Млечного Пути. Новые наблюдения «Хаббла» уже охватывают ранее практически не изучавшиеся скопления, которые могут сохранить сведения о ещё более древних событиях.