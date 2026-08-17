Электрический Ferrari, который не понравился рынку, продали за рекордные $40 млн

Первый серийный Luce установил рекорд на благотворительных торгах в Калифорнии спустя почти 3 месяца после премьеры

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari неожиданно установил аукционный рекорд: персонализированный экземпляр Luce продали на благотворительном аукционе Sotheby's в Калифорнии за $40 млн. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная на аукционе за новый автомобиль.

Речь идёт не о серийной машине, а о первом производственном выпуске программы Luce, выполненном по программе Ferrari Tailor Made. Эта программа позволяет заказчику индивидуально настраивать автомобиль под свои требования. Проданный экземпляр получил уникальное полуматовое покрытие кузова и ряд специально изготовленных деталей.

Имя покупателя Sotheby's не раскрыл. Все средства от продажи направят в фонд Ferrari, который финансирует образовательные программы. Аукцион состоялся в рамках Monterey Car Week — ежегодного автомобильного мероприятия в Калифорнии, где проходят крупные продажи коллекционных автомобилей.

Фото: Ferrari

Результат особенно заметен на фоне реакции рынка на саму модель. Ferrari представила Luce почти 3 месяца назад, установив стартовую цену около 550 тыс. евро, или примерно $640 тыс. Переход к полностью электрической силовой установке стал для компании серьёзным изменением, а дизайн автомобиля заметно отличался от привычного облика Ferrari. После презентации акции компании испытали негативную реакцию инвесторов: аналитики связывали её с неприятием дизайна и высокими ожиданиями рынка, поскольку котировки Ferrari значительно выросли перед премьерой.

При этом Ferrari не отказалась от электрической модели. Генеральный директор компании Бенедетто Винья (Benedetto Vigna) заявил после премьеры, что производитель учитывает разные предпочтения клиентов и рассчитывает как на интерес существующих владельцев Ferrari, так и на появление новых покупателей благодаря полностью электрической модели.

Фактические результаты компании также оказались лучше ожиданий. В прошлом месяце Ferrari повысила прогноз на весь 2026 год после того, как результаты второго квартала превысили ожидания Уолл-стрит. Компания отдельно отметила более высокий, чем предполагалось, спрос на персонализацию автомобилей. Акции Ferrari, торгующиеся в Милане, с начала года выросли почти на 12%.