Япония готовит первую доставку грунта с Фобоса на Землю

Миссия MMX проведёт около 3 лет у Марса, соберёт не менее 10 г вещества с его спутника и должна вернуть капсулу на Землю примерно в 2031 году

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовит к запуску миссию Martian Moons eXploration (MMX), которая должна доставить на Землю образцы с Фобоса — одного из 2 спутников Марса.

Аппарат отправится с космодрома Танэгасима в ближайшие месяцы, проведёт около 3 лет на орбите Марса и попытается совершить посадку на Фобос. Планируется собрать не менее 10 г вещества с его поверхности, после чего возвращаемая капсула должна прибыть на Землю и приземлиться в Австралии примерно в 2031 году.

В состав миссии входит французский ровер IDEFIX, который будет исследовать поверхность Фобоса непосредственно после посадки. Сам MMX также изучит Деймос — второй спутник Марса, но садиться на него не будет. Для посадки на Фобос японским инженерам пришлось разработать специальные опоры: его гравитация настолько мала, что обычного погашения скорости недостаточно — аппарат должен компенсировать удар и не отскочить от поверхности. Япония уже получила опыт работы в условиях слабой гравитации на лунном аппарате SLIM, который после посадки в 2024 году перевернулся, но продолжил передавать данные.

Фото: AFP Luis ACOSTA

Главная научная задача MMX — выяснить происхождение Фобоса и Деймоса. Одна из гипотез предполагает, что спутники образовались из вещества после столкновения Марса с другим крупным объектом. Согласно другой версии, это астероиды из внешней части Солнечной системы, которые впоследствии были захвачены гравитацией Марса. Образцы Фобоса должны помочь определить, какой сценарий ближе к действительности, а вместе с ним — лучше понять раннюю историю Солнечной системы.

Это связано и с происхождением условий для жизни на Земле и других каменистых планетах. По словам Патрика Мишеля, французского астрофизика, участвующего в работе над IDEFIX, MMX позволит изучить механизмы переноса воды, летучих веществ и органических соединений из внешней части Солнечной системы во внутреннюю. Если Фобос и Деймос действительно сохранили следы подобных процессов, то их вещество может содержать сведения о том, как материалы, необходимые для возникновения жизни, попадали на каменистые планеты.

Япония при этом уже имеет опыт доставки внеземных образцов: аппарат Hayabusa-2 в 2020 году вернул на Землю 5,4 г вещества с астероида. MMX также рассматривается как технологическая подготовка к будущим полётам людей к Марсу: JAXA планирует проверить возможность использования Фобоса в качестве своеобразной промежуточной станции для марсианских экспедиций. В проекте участвуют Французский национальный центр космических исследований (CNES), Немецкий аэрокосмический центр (DLR), NASA, Европейское космическое агентство (ESA), университеты и технологические компании.

Однако Япония может не первой вернуть марсианский материал на Землю. Китай планирует запустить миссию Tianwen-3 в 2028 году и доставить образцы непосредственно с Марса ориентировочно в 2031 году, то есть потенциально раньше MMX. NASA также уже имеет собранные образцы: марсоход Perseverance с 2021 года накапливает их на поверхности планеты, однако американская программа доставки образцов на Землю была пересмотрена после решений администрации Дональда Трампа и голосования Конгресса в январе. Китай уже продемонстрировал возможность посадки на Марс в рамках Tianwen-1: его ровер Zhurong достиг поверхности планеты в 2021 году.