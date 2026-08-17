DDR5 вернулась к активному удорожанию. Буквально за месяц цены в Германии выросли почти на 10%

После нескольких месяцев затишья цены на память снова поползли вверх. Согласно свежей статистике 3DCenter, как минимум в Германии цены установили новые рекорды.

Фото WCCF Tech

Уже по итогам июля средние показатели для DDR5 незначительно превысили пик за январь, а за первую половину августа уверенно взяли новую высоту. Если точнее, авторы считают за 100% цены июля прошлого года. В январе цены выросли до 441%, в июле это было 445%, а сейчас уже 486%.

Фото 3DCenter

Если говорить о росте с июля по август, то это уже 9,2%, что само по себе немало. При этом DDR3 и DDR4 пока показали рост менее 1% в месячном выражении, а память SO-DIMM в среднем вообще подешевела на 1,2%.