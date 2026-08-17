Mercedes мощно прокачала бензиновый C-Class: встроенные ChatGPT и Gemini, полноуправляемое шасси, проекция как у S-Class и фары с микро-светодиодами

Mercedes-Benz провела крупнейшее техническое обновление C-Class за всю историю модели. При этом заметнее всего изменения проявились именно там, где их проще всего увидеть, — в передней части автомобиля. Обновленный седан получил подсвеченную центральную звезду и окантовку решетки радиатора, а сама решетка теперь украшена множеством небольших хромированных звезд. Но главные новшества скрываются под кузовом.

Одним из ключевых изменений стала новая операционная система MB.OS. Она расширяет возможности беспроводного обновления автомобиля и получила переработанный интерфейс с дополнительными функциями. В систему интегрировали ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini.

Фирменный виртуальный ассистент MBUX Virtual Assistant теперь способен поддерживать многоэтапный диалог, запоминать контекст разговора, отвечать на общие вопросы, искать интересующие места и даже находить музыку по обрывкам текста песни или приблизительному описанию. По задумке Mercedes, водитель получает своего рода постоянно готового к помощи цифрового пассажира.

В оснащение обновленного C-Class входят 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 11,9-дюймовый вертикальный центральный дисплей. Навигация использует сервисы Google, а в качестве опции предлагается проекционный дисплей с дополненной реальностью (как у S-Class и EQS). За доплату можно установить аудиосистему Burmester 3D с Dolby Atmos и 15 динамиками.

Силовая установка модернизирована. Американская версия C-Class получила обновленный 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Бензиновый мотор развивает 255 л.с. и 400 Н·м, а интегрированный стартер-генератор добавляет еще 23 л.с. и 205 Н·м.

Для улучшения отклика на низких оборотах появился электрический вспомогательный компрессор. Кроме того, система overboost может на короткое время увеличить отдачу еще на 27 л.с., примерно на 20 секунд.

Инженеры также перенастроили подвеску и добавили шумоизоляции. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить до 0,24. За работу современных ассистентов отвечают восемь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков.

Система MB.DRIVE Parking Assist 360 теперь входит в стандартное оснащение. Она включает камеру кругового обзора и улучшенную визуализацию окружающего пространства. Появилась функция автоматического движения задним ходом по части недавно пройденного маршрута. Она может оказаться особенно полезной на узких дорожках, тупиковых подъездах или тесных парковках.

Европейская гамма будет заметно шире американской. Помимо бензиновых и дизельных четырехцилиндровых моторов в нее войдет универсал C-Class Estate и подзаряжаемый гибрид C 400 e 4MATIC. Последний получил тяговую батарею полезной емкостью 19,53 кВт·ч и способен проезжать до 100 км на чистом электричестве (согласно методике WLTP). Поддерживается зарядка мощностью до 11 кВт (переменный ток) и 55 кВт (постоянный).

Европейским покупателям также доступно полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами. Они могут поворачиваться на угол до 2,5 градуса, уменьшая диаметр разворота седана на 43 см — до 10,64 метра. Одновременно система должна улучшать устойчивость автомобиля на высокой скорости.

Внешние изменения не ограничились решеткой. Автомобиль получил новые бамперы, обновленные передние и задние фонари с характерной звездчатой световой графикой и новые варианты колесных дисков. Опциональные фары Digital Light теперь используют микро-светодиоды. Mercedes заявляет, что новая система формирует более крупное и детализированное световое поле, потребляя при этом до 50% меньше энергии.

Впервые для C-Class можно заказать пакет AMG Line Plus. Он включает Night Package, глянцево-черные элементы спойлера и выхлопной системы, спортивные кресла с красной прострочкой и ремни безопасности в тон. В палитре также появились два новых цвета — Miami Silver Metallic и серо-голубой Moody Sky Grey Metallic.

Цены обновленного Mercedes-Benz C-Class пока не объявлены. В США автомобиль появится у дилеров в первой половине 2027 года.