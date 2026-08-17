Россияне отдадут 136 миллиардов рублей на развитие российской электроники

Российские власти оценили дополнительную нагрузку на бизнес от вводимого технологического сбора на электронику в 136 млрд руб. за шесть лет — это следует из материалов Минпромторга ко второй версии проекта постановления о правилах исчисления сбора, сообщает CNews. Документ вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 25 августа 2026 года. Само решение о введении сбора уже окончательно закреплено в законодательстве: соответствующие поправки внесены в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Технологический сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года и будет взиматься с каждой единицы электроники — ноутбуков, смартфонов, ПК и электронных компонентов. Без уплаты сбора товар нельзя будет промаркировать и ввести в оборот, а значит, продать. Максимальный размер сбора ранее оценивался в 5000 руб. за единицу техники, однако упоминание этого лимита из новой версии правил исключено — теперь ставка будет определяться отдельно для каждого вида продукции.

Новая оценка нагрузки — 136 млрд руб., или 22,7 млрд руб. в год — оказалась ниже более ранних прогнозов Минфина, который в ноябре 2025 года предполагал поступления в бюджет на уровне 218 млрд руб. только за 2026–2028 годы. Официально причины столь существенного расхождения в Минпромторге и Минфине не поясняют.

При этом Минпромторг впервые закрыл данные о количестве компаний-импортеров, которые будут платить сбор, хотя ранее эта информация была публичной. Число производителей-плательщиков осталось открытым — 7605 субъектов. В прежней версии документа сообщалось, что всего сбор будет платить около 22,3 тыс. компаний, из которых 14,7 тыс. — импортеры.

Механизм уплаты сбора построен на автоматическом взаимодействии трех систем — «Честный знак», ГИС промышленности и ФНС. Как только компания подает уведомление о вводе товара в оборот, данные передаются в ГИС промышленности, где в течение суток рассчитывается сумма сбора. Если денег на едином налоговом счете компании недостаточно, система автоматически блокирует возможность ввода товара в оборот — фактически он не сможет быть продан. Пеней за неуплату не предусмотрено, но и оснований для возврата средств стало меньше: по новым правилам форс-мажорные обстоятельства больше не являются причиной для возврата уплаченного сбора.

Опрошенные CNews эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что дополнительные издержки бизнес переложит на потребителей. Также не исключено временное сокращение ассортимента электроники, особенно в нишевых и недорогих сегментах, если размер сбора окажется несоразмерным стоимости товара. Дополнительные риски связаны с отсутствием переходного периода: сбор нужно будет платить до ввода товара в оборот уже с момента запуска механизма в декабре 2026 года, что может привести к задержкам поставок на старте.

Первая версия правил, представленная еще в марте 2026 года, вызвала многочисленные критические замечания со стороны отрасли — в частности, от РАТЭК, предупреждавшей о росте издержек, административной нагрузке и рисках блокировки ввода товаров в оборот. Однако большинство предложений участников рынка учтено не было.