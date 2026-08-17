Авиадвигатель без керосина: газотурбинный двигатель Rolls-Royce впервые отработал полный полетный цикл на водороде

Rolls-Royce впервые испытала современный авиационный газотурбинный двигатель, который на протяжении всего смоделированного полетного цикла работал исключительно на водороде. В ходе демонстрации инженеры воспроизвели режимы взлета, крейсерского полета и посадки, проверив работу двигателя при изменяющихся нагрузках и условиях.

Водородная программа Rolls-Royce стартовала в 2022 году совместно с easyJet. В 2024 году к проекту в качестве инженерно-технологического партнера присоединилась Tata Consultancy Services (TCS). Компания участвовала в интеграции топливной системы и системы управления двигателем, анализе процессов сгорания водорода, подготовке и проведении испытаний, обработке данных и оценке рисков.

Главная сложность заключается в том, что водород значительно отличается от обычного авиационного керосина по характеристикам хранения и сгорания. Поэтому разработчикам недостаточно просто адаптировать камеру сгорания: необходима интеграция новых систем подачи и управления топливом и проверка их стабильной работы на разных режимах полета. Последние испытания позволили Rolls-Royce проверить эти технологии в рамках единого смоделированного полетного цикла.

В компании подчеркивают, что эксперимент пока не означает готовности водородных пассажирских самолетов к коммерческой эксплуатации. Среди нерешенных задач остаются хранение водорода на борту, системы его подачи, интеграция оборудования в конструкцию самолета и создание соответствующей наземной инфраструктуры.

Тем не менее испытания подтвердили принципиальную возможность работы современной авиационной газовой турбины на 100% водороде во время всех основных этапов полета. Полученные результаты Rolls-Royce намерена использовать при разработке будущих силовых установок и технологий, в том числе связанных с программой UltraFan.