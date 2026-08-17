Новейший Galaxy Z Fold 8 загорелся ночью во время зарядки — инцидент произошел в России

Новейший складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 ценой примерно 140 тыс. рублей загорелся, не проработав и недели после покупки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Устройство приобрели в одном из магазинов торгового комплекса «Горбушкин двор» в качестве подарка. Первые четыре дня Galaxy Z Fold 8 работал без проблем, инцидент случился на пятую ночь, когда смартфон стоял на зарядке. По словам владелицы, она проснулась от громкого хлопка, при этом возгорания в помещении не произошло, никто не пострадал.

На следующий день покупатель обратился к продавцу и потребовал вернуть деньги за смартфон. Однако магазин не стал сразу признавать произошедшее гарантийным случаем и отказался возвращать деньги. Теперь владелец намерен добиваться возврата средств с помощью юристов.

Точная причина возгорания Galaxy Z Fold 8 пока неизвестна. Не установлено, мог ли инцидент быть связан с дефектом аккумулятора, зарядного устройства, физическим повреждением смартфона, условиями эксплуатации или другими обстоятельствами. Samsung ситуацию пока не комментировала.