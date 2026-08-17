Интернет с орбиты для удаленных регионов России: новые интернет-спутники «Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52» запустят к 2030 году

Они будут обеспечивать и телевещание, и доступ в интернет

Госпредприятие «Космическая связь» (ГП КС) планирует к 2030 году вывести на геостационарную орбиту два новых российских телекоммуникационных спутника — «Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52». Аппараты должны расширить возможности спутниковой связи в удаленных регионах России (в частности, на Чукотке). О планах, как пишет ТАСС, рассказал генеральный директор ГП КС Алексей Волин на встрече с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

«Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52» получат многодиапазонную полезную нагрузку. Она позволит одновременно решать несколько задач — предоставлять высокоскоростной доступ в интернет и обеспечивать спутниковое телевещание, включая каналы в HD.

Новые аппараты станут частью масштабного обновления российской геостационарной спутниковой группировки. Ранее ГП КС сообщало, что уже в 2026 году должно начаться строительство четырех полностью российских спутников: «Экспресс-40», «Экспресс-АМУ6», «Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52».

Таким образом, новые «Экспрессы» планируется создавать на отечественной технологической базе. До 2030 года ГП КС в общей сложности намерено построить еще семь российских спутников, постепенно обновляя существующую орбитальную инфраструктуру.

Сейчас связь на Чукотке обеспечивается двумя геостационарными аппаратами — «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМУ7». Спутники используются для эфирного и непосредственного телевизионного вещания, предоставления доступа в интернет населению, а также организации каналов связи для интернет-провайдеров и компаний, ведущих деятельность в регионе.