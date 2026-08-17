Ryzen 7800X3D сгорел и «убил» материнскую плату MSI X870 всего за 3 месяца после сборки ПК

И это очень похоже на проблему «выгорания» Ryzen 2023 года

Владелец AMD Ryzen 7 7800X3D сообщил о повреждении процессора и материнской платы MSI X870-P WiFi всего через три месяца после сборки ПК. На корпусе CPU обнаружились следы локального перегрева и деформация, сама материнская плата перестала работать. Внешне повреждения напоминают известную проблему Ryzen 7000X3D, которая привела к массовым отказам процессоров в 2023 году.

История описана пользователем с ником Magoth04 на форуме Reddit. По его словам, компьютер в основном использовался для игр, процессор не разгонялся. Единственной настройкой в BIOS стала активация профиля EXPO для оперативной памяти Lexar DDR5-6000. Напряжения и лимиты мощности CPU пользователь оставил в автоматическом режиме.

Перед поломкой температура процессора оставалась в пределах нормы. Затем компьютер внезапно выключился, после чего начал уходить в бесконечный цикл перезагрузок и больше не смог нормально запуститься. После разборки на процессоре обнаружили характерные следы локального перегрева и физическую деформацию корпуса.

Случай особенно заинтересовал пользователей из-за сходства с проблемой, которая возникла у Ryzen 7000X3D весной 2023 года. Тогда владельцы процессоров на платформе AM5 массово сообщали о выгоревших CPU и поврежденных сокетах.

Расследование связало те инциденты с чрезмерным напряжением SoC, которое некоторые материнские платы могли подавать на процессоры. Особенно уязвимыми оказались модели с 3D V-Cache. В ответ AMD выпустила обновления микрокода AGESA, ограничила напряжение SoC уровнем 1,30 В и скорректировала параметры температурной защиты PROCHOT.

Нынешний случай примечателен тем, что используется гораздо более современная материнская плата на чипсете X870. Она должна иметь защитные механизмы, появившиеся после событий 2023 года, а современные версии BIOS используют более новые микрокоды AGESA.

Утверждать, что проблема 2023 года вернулась, пока нельзя. Среди возможных версий обсуждаются длительное локальное повышение напряжения, которое могло привести к перегреву участка, не отражаемого стандартными температурными датчиками, или кратковременный скачок напряжения, на который защита не успела отреагировать. Однако подтверждений ни одной из этих гипотез пока нет. Есть и другая важная деталь: владелец ранее снял с процессора штатную теплораспределительную крышку, то есть скальпировал CPU. Это серьезное вмешательство в конструкцию, которое не только усложняет поиск причины повреждения, но и может повлиять на возможность получения гарантийной замены. Тем не менее, пользователь уже обратился в AMD за возвратом по гарантии. Однако пока неизвестно, согласится ли компания заменить процессор.