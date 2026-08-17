Титановый корпус, водозащита на 300 метров и гелиевый клапан. Представлены часы Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic

Timex представила часы Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic, новинка ориентирована на дайверов. Устройство получило титановый корпус, водозащиту до 300 метров и гелиевый выпускной клапан. Цена — $1000, и она в два с половиной раза выше по сравнению с Deepwater Meridian 200 в стальном корпусе.

Главное отличие Meridian 300 относительно Meridian 200 — корпус из титана Grade 5. Он прочнее и легче нержавеющей стали, а также устойчив к коррозии. Вместе с тем, водозащита увеличена с 200 до 300 метров. Заводная головка получила резьбовое соединение и защиту, задняя крышка также фиксируется на резьбе. Безель оснащен керамической вставкой. Циферблат защищает сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

Гелиевый выпускной клапан HEV расположен возле отметки «10 часов». Внешне он напоминает дополнительную заводную головку, но предназначен для куда более специфической задачи — сатурационного дайвинга. При длительном нахождении под повышенным давлением гелий может проникать внутрь корпуса часов, а при декомпрессии расширяться и создавать избыточное давление. Клапан позволяет вывести газ наружу и предотвращает возможное повреждение часов.

За читаемость данных в темноте и под водой отвечает люминесцентный состав Nemoto LumiNova SG2200. Внутри установлен японский автоматический механизм Miyota 8215 с 21 камнем.

Часы комплектуются ремешком из синтетического каучука HNBR, устойчивого к высоким температурам, маслам и химическим веществам. Timex предлагает две версии Meridian 300 Titanium HEV Automatic — TW2Y48300 и TW2W82100, они различаются оформлением циферблата.